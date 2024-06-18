كيف تفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع فيديوهات هروب الأضحية؟ (صور)

تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر الكثير من الفيديوهات الطريفة لهروب الأضحية من أصحابها قبل عملية الذبح، وتعد هذه الظاهرة معتادة من كل عام في العيد وأثارت هذه الموجة ردود فعل مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع صور وفيديوهات هروب الأضحية بتداولهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعبر تطبيق “إكس”، ما بين الضحك والحزن، والبعض يرفض طرق التعامل مع الأضحية بهذه الطريقة أو استخدام العنف والضرب الذي يجعل الأضحية في حالة ذعر.

وفي مثل هذه الأيام مع قدوم عيد الأضحى تشهد الدول العربية مواقف طريفة وكوميدية حيث يوثق الأهالي فيديوهات لهروب ثيران وأضاحي قبل ذبحها وإثارتها للرعب والفزع في الشوارع.

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟ إليكم أبرز الصور

إليكم أبرز التعليقات على فيديوهات هروب الأضحية في عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى سلسلة من مقاطع الفيديو، التي يتطابق محتواها دون أي تغيير من كل عام، وهي قيام عجل بالهروب من صاحبه بشكل مفاجئ.

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

ويعزى هروب الأضحية إلى سلوكيات بعض المضحين الخاطئة، حيث يقوم بعض المضحين بذبح الأضاحي أمام بعضها البعض، كما أن المضحي لا يقوم بتهيئة الأجواء للأضحية، من سقيها الماء وعزلها قبل ذبحها بيومين.

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟

كيف تفاعل رواد السوشيال مع فيديوهات هروب الأضحية؟