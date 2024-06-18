الهلال الأحمر ينشر فرق الطوارئ بالميادين والمقاصد السياحية طوال أيام العيد

رفع الهلال الأحمر درجة الاستعداد القصوى منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حيث نشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية من خلال متطوعي الهلال الأحمر المدربين على تقديم أعلى مستويات الرعاية والتدخلات العاجلة، وذلك على مستوى الجمهورية؛ احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وبتوجيهات من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

وأشارت الدكتورة آمال إمام، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر وفق خطة انتشار وتمركز، انتشر من خلال ٢٨١ متطوعًا مدربًا في اليوم الأول للعيد في ٤٧ منطقة تجمعات منها ٣٣ مسجدًا و١٤ مكانا عاما يدعمه في ذلك أسطول سيارات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات للتدخل السريع بين الحشود وتقديم التدخلات الأولية اللازمة في مواجهة حالات الإغماء والإجهاد الحراري، مؤكدة جاهزية الفرق الإسعافية للتعامل مع كل البلاغات الميدانية وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأولية.

وأضافت إمام أنه وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الطوارئ المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين التي تنفذها فرق الطوارئ بالمحافظات أثناء عيد الأضحى المبارك.

ومع استمرار الموجة شديدة الحرارة، واصلت فرق المتطوعين نشر التوعية من خلال حملة "صيف آمن" للتوعية بالإسعافات الأولية والتعامل مع الطقس الحار بين رواد التجمعات بالحدائق والمتنزهات والمصايف.

دعم الفلسطينيين بمصر

وفي إطار سلسلة الجهود والخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، نفَّذ الهلال الأحمر المصري، خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وممارسة عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي لهم خلال أيام العيد.

كما كثَّف مركز الإمداد الغذائي التابع للهلال الأحمر المصرى بالشيخ زويد بشمال سيناء من نشاطه خلال العيد للعمل على إعداد وتوزيع عدد ٣٠ ألف وجبة ساخنة على مدار أيام العيد للأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بشمال سيناء وبأماكن الاستشفاء، كما يستهدف الهلال توزيع ٩٠٠٠ طرد من السلال الغذائية الجافة عليهم خلال أيام العيد.