الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الوادى الجديد": استمرار وجود الفرق الطبية بأماكن التجمعات والمتنزهات للكشف على المواطنين

القوافل الطبية المجانية
القوافل الطبية المجانية

أكد الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل المجانية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتنسيق الدكتور محمد صبحى عبد الغنى مدير إدارة الرعاية الأساسية "منسق المبادرات الرئاسية"، والدكتور محمد سعد محمد  منسق القوافل العلاجية، بالتنسيق مع السادة مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة.

وأكد هارون أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في كل الفئات العمرية. 
 وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد يتفقد مستشفيات المحافظة

وفي نفس السياق، قام دكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، يوم الثلاثاء، بتفقد العمل بمستشفى الخارجة التخصصي أقسام (الاستقبال والطوارئ، الأشعة، العناية المركزة والمتوسطة، الحضانة، الأقسام الداخلية، بمرافقة الدكتور عبد الرحمن خلوي محمد مدير الإدارة الهندسية، والسيد علاء محمد حسن مسئول لجنة خدمة المرضى بالمديرية، والدكتور أسامة عاشور نائب مدير المستشفى "مدير الخدمات الطبية"، والدكتور محمد إبراهيم نائب المدير "مدير الوحدات الطبية المتخصصة".

وتم التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية وخاصة الطوارئ، وتوافر الأدوية الطبية وخاصة ادوية الطوارئ، وتوافر المستلزمات الطبية بما فيها مستلزمات مكافحة العدوى  وتوافر الأكسجين والتأكد من كفاءة شبكة الأكسجين، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، والتزام الأمن الإدارى بأماكن تواجده وتطبيق معايير العمل، الالتقاء بالمرضى المحجوزين وقت المرور والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة بالعيد لهم، وتقديم التهنئة بالعيد للعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد استمرار عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية القوافل المجانية بأماكن التجمعات والمتنزهات اثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

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