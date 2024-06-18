الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس في المصيف

يعتبر استخدام الواقي الشمسي من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل التعرض لحرارة الشمس، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تصبح حرارة الشمس حارقة للغاية ومضرة للجلد، وخاصة الأجزاء الأكثر عرضة للحرارة مباشرة مثل الوجه واليدين.

أضرار التعرض المباشر للشمس

الأشعة فوق البنفسجية تُحفز الجلد لإطلاق المزيد من صبغة الميلانين مما يجعل الجلد داكنًا أكثر، هذا الأمر قد يعده البعض فائدة لمن يرغبون بالتان.

التعرض لساعات طويلة لأشعة الشمس المحملة بالأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى حروق جدًا مؤلمة، إذ أن هذه الأشعة تؤثر على الألياف المرنة وألياف الكولاجين.

سرطان الجلد يُعدّ هو الأخطر، حيث أن هذه الأشعة مُحفز جدًا قوي لجعل الخلايا في الجلد تنقسم بشكلٍ غير طبيعي.

معلومات عن استخدام واقي الشمس

استعمال كريم الوقاية يُنصح به عندما يبدأ الطفل بالتعرض للشمس، ولقد أصبح متوفر في الأسواق أنواع من الكريمات المخصصة للرضع والأطفال.

استخدام واقي الشمس ليس كافيًا عند التعرض للشمس، فيجب أن يرافقه المشي في الظل قدر المُستطاع، وارتداء النظارات الشمسية والملابس الساترة للبشرة.

التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية واقي الشمس أمر هام، ففي حال استخدامه بعد انتهاء صلاحيته قد يضر البشرة ولا يُفيدها.

التأكد من أن كريم الوقاية من الشمس يحمي من نوعين من أشعة الشمس: الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء، وهذا غالبًا يكون مكتوب على العبوة الخاصة بالواقي.

استخدام كريم واقي الشمس من قبل الرجال والنساء فهو صُنع لكلاهما ولا يقتصر على جنس مُحدد.

الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس

لابد أن يكون لديكِ المعلومات الكافية عن واقي الشمس وهل يناسب طبيعة بشرتك أم لا، بالإضافة لاحتوائه على عامل حماية فوق 40%.

يفضل وضع واقي الشمس على بشرة جافة لضمان الحصول على نتيجة جيدة، ففي حالة إذا تم وضع "الصن بلوك" على بشرة مبللة لا يمكن الاستفادة منه، بل يصبح بدون فائدة حتي ولو 1%.

ولضمان الحصول على نسبة حماية أكبر للبشرة، قومي بوضع طبقة سميكة من الكريم على بشرتك بحركات دائرية مع شد البشرة لكي لا تحدث ترهلات، ثم قومي بوضعه حول الفم والعين لتخفيف الخطوط.