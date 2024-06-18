الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

3 مصابين في تصادم سيارتين على طريق الواحات

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

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وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج. ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع حطام الحادث.

تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين طريق الواحات الصحراوي النجدة عمليات النجدة

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