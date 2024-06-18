مسئولون فلسطينيون بغزة: الاحتلال والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدنى للمجاعة

قال مسئولون فلسطينيون في غزة إن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف مسئولون فلسطينيون بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة.

استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات نتيجة العدوان الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ256 تواليًا.

طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددًا من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محالًا تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

قوات الاحتلال تواصل توغلها في عدة محاور بمدينة رفح الفلسطينية

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.