الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تكشف تفاصيل جديدة بشأن كنترول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال كنترول الرصد غدًا الأربعاء.

تبدأ السبت المقبل.. تفاصيل جدول الثانوية العامة 2024

 

تجهيز القاعات المخصصة لاستقبال أوراق الإجابة

وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليًا أيضًا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولي المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك تمهيدًا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

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التعليم تعلن محظورات لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة ٢٠٢٤ التصحيح الإلكتروني إجابة الأسئلة المقالية أرقام جلوس الطلاب الكنترول المركزى

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