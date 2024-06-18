بيان جديد من "التموين" بشأن توفير الخبز المدعم والدقيق والوقود للمواطنين

كشفت الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تسيير مديري المديريات بالمحافظات، حملات يومية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود.

وأشارت الإدارة، في بيان صادر عن وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتم متابعة عمل المخابز يوميًا؛ للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، مؤكدة توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج حصص الخبز المقررة للمواطنين.

غرفة عمليات مركزية بكل مديرية

وأشار البيان إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكل الأنشطة التجارية والتموينية، وأسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد على رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع، وانتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

ومن جهته؛ قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، ويتابع معهم تسيير الحملات يوميًا لضبط الأسواق، والتأكد من عمل المخابز وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات.

ولفت إلى أنه لم تصل أي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، وأن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع، وتسيير الحملات التفتيشية على كل الأنشطة، وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.