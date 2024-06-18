الحكومة تدعم منظومة إنتاج الخبز المدعم بـ130 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

أكد حسن محمدي، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الصناعات ورئيس شعبة مخابز الشرقية، انتظام عمل المخابز البلدية بجميع محافظات مصر خلال أيام عيد الاضحى، حيث تعمل جميع المخابز بكامل طاقتها خلال أيام العيد؛ لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وقال "محمدي"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن عدد المخابز البلدية 35 ألف مخبز يورد لكل مخبز حصته من الدقيق تبلغ 20 شكارة، وتنتج نحو 300 مليون رغيف خبز يوميا.

الحكومة تدعم منظومة إنتاج رغيف الخبز بـ ١٣٠ مليار جنيه

واشار إلى أن ١٠٠ مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة الحالية، مضيفًا أن الحكومة تدعم منظومة إنتاج رغيف الخبز بنحو ١٣٠ مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2024 - 2025.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا باستمرار عمل المخابز البلدية، أيام عيد الأضحى المبارك 2024؛ لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، باستثناء بعض المخابز التي تريد الحصول على إجازة ويتم إخطار مديرية التموين التابع لها المخبز.