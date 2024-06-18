تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي يتم استكمالها بداية من السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 وجدول المواد المتبقية.

متى امتحانات الثانوية العامة 2024؟

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 في 10 يونيو الجاري للمواد التي لا تضاف للمجموع، وتوقفت الامتحانات مع أجازة عيد الأضحى المبارك على أن يتم استكمالها يوم السبت الموافق 22 يونيو مادة اللغة العربية للشعب الثلاث.

ويأتي المتبقى من جدول الثانوية العامة 2024 كالتالي:

يوم الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

بوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 في شهر أغسطس المقبل عد أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وصححت الوزاة المواد التي لا تضاف للمجموع والتي انتهي الطلاب من امتحانها قبل أجازة عيد الاضحى.

وتم تصحيحها إلكترونيا مثل المواد الدراسية الأساسية التى تضاف إلى مجموع الطالب، على الماسح الضوئى وفق البرنامج الإلكترونى الذى يتم استخدامه فى التصحيح على أن يتم إعلان نتيجة المواد غير المضافة مع نتيجة الثانوية العامة 2024 في أغسطس المقبل.