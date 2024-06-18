الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 وجدول المواد المتبقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي يتم استكمالها بداية من السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 وجدول المواد المتبقية.

متى امتحانات الثانوية العامة 2024؟

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 في 10 يونيو الجاري للمواد التي لا تضاف للمجموع، وتوقفت الامتحانات مع أجازة عيد الأضحى المبارك على أن يتم استكمالها يوم السبت الموافق 22 يونيو مادة اللغة العربية للشعب الثلاث. 

ويأتي المتبقى من جدول الثانوية العامة 2024 كالتالي: 

يوم الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

بوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية،  والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع الدرجات وموعد ظهور النتيجة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 في شهر أغسطس المقبل عد أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وصححت الوزاة المواد التي لا تضاف للمجموع والتي انتهي الطلاب من امتحانها قبل أجازة عيد الاضحى. 

وتم تصحيحها إلكترونيا مثل المواد الدراسية الأساسية التى تضاف إلى مجموع الطالب، على الماسح الضوئى وفق البرنامج الإلكترونى الذى يتم استخدامه فى التصحيح على أن يتم إعلان نتيجة المواد غير المضافة مع نتيجة الثانوية العامة 2024 في أغسطس المقبل. 

txt

طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

txt

تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

"فسحة عيد وطراوة".. أهالي القليوبية يهربون إلى "منتجع الغلابة" بالقناطر

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

توجيهات من وزير المالية بشأن إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج فى رحلة العودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"