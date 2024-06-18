الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد مواصلة ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج

الحج
الحج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد مواصلة ضيوف الرحمن، أداء مناسك الحج، في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، في أيام التشريق.

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد استقروا أمس، في مشعر منى في أول أيام التشريق الثلاث، والمعروف بيوم القر، وسمي بذلك لأن الحاج يقرّ ويستقر في منى، ليقوم برمي الجمرات بدءا من الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن استمرار توافد الحجيج وتسهيل وصولهم إلى منشأة الجمرات حيث استخدم 70% من الحجاج الطابقين الأول والرابع، فيما توزع البقية بين الطابق الأرضي والثاني والثالث.

أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن أن أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة، حتى أول يوم عيد الأضحى.

كما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح و236 قسطرة قلبية و939 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 3058 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج الخدمات الصحية السعودية الجمرات أيام التشريق

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