الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى

حجاج
حجاج

قال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، إن بعثة القرعة بدأت في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمي الجمرات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تفويج عدد من الحجاج، وجارٍ تفويج النسبة الباقية من الحجاج على مدار اليوم.

وأوضح رئيس بعثة الحج الرسمية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى؛ لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة، على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين، غدًا الأربعاء، بناءً على رغبتهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بعثة الحج الرسمية جاهزية الفنادق بمكة المكرمة لاستقبال حجاج بعثة القرعة بعد رمي الجمرات، مشيرًا إلى قيام أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالبعثة، بالتنسيق مع الضباط المسئولين عن التسكين في الفنادق؛ للتأكد من جاهزيتها.

وشدد على أن غرفة عمليات بعثة القرعة تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة عملية تفويج الحجاج من مشعر منى، وضمان سيرها وفقًا للخطط الموضوعة.

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