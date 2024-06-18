المبعوث الأمريكى: محادثاتى في بيروت وإسرائيل هدفها تجنب أى تصعيد أكثر

قال المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، عقب محادثاته في لبنان، نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم، من العاصمة بيروت، أن مقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن محادثاتي في بيروت وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكثر ووقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يضع حدا للنزاع، وأكد أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

التهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن التهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل، موضحًا أن المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود.

جانتس: الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، أبلغ المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفذ.

وقال جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي: "إننا سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله".

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل تصعيد جيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث قصف العديد من القرى والبلدات اللبنانية، واغتال العديد من قيادات حزب الله.