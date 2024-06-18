الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال إجازة البنوك.. معاملات بنكية "أونلاين" تسهل عليك قضاء عيد الأضحى

يحتار الكثير من عملاء البنوك، خلال الإجازات الرسمية والأعياد في كيفية تنفيذ العمليات البنكية الخاصة بهم، وخاصة استلام النقود وتحويلها أو سحبها، وتوفر البنوك عدة طرق لتنفيذ العمليات البنكية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، أو التزاحم عليها في أعقاب انتهاء الإجازات وخاصة إجازات الأعياد الطويلة.

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماكينات ATM

تعتبر ماكينات الصراف الآلي ATM، من أشهر وسائل التعاملات البنكية، خارج الفروع حيث يستطيع العملاء إيداع أو سحب النقود، أو الاستعلام عن الأرصدة من خلالها، كما يمكن أيضَا من خلالها تفعيل البطاقات الائتمانية، على اختلاف أنواعها.

انستاباي

يتيح إنستاباي جميع التعاملات البنكية على مدار الساعة طوال أيام الإسبوع، سواء لحساب بنكي أومحفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، ويمكن اضافة أكثر من حساب بنكي أو محفظة الكترونية على التطبيق المدعم من البنك المركزي المصري.

حدود المعاملات البنكية عبر إنستاباي

70،000 جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية

120،000 جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد.

400،000 جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

وأطلق البنك المركزي المصري تطبيق إنستاباي لإتاحة عمليات التحويل بين البنوك لحظيا على مدار 24 ساعة، بما يضمن الالتزام الكامل بكافة الضوابط الرقابية والمتطلبات الفنية المتصلة بأمن المعلومات وخصوصية المعلومات وحماية حقوق العملاء.

ويتيح التطبيق التحويل إلى الحسابات البنكية أو بطاقات ميزة مسبقة الدفع باستخدام دلالة من خلال (رقم الحساب أو رقم البطاقة، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، أو رقم الهاتف المحمول لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية).

وتهدف التحديثات الجديدة إلى استحداث آليات أكثر تطورًا لتبادل بيانات الدفع كبديل عن التبادل اليدوي بهدف زيادة سرعة إنجاز المعاملات.

تطبيقات البنوك

أطلقت أغلب البنوك العاملة في السوق المصري، تطبيقات عبر الهاتف المحمول خاصة بها لتنفيذ المعاملات البنكية للعملاء، بشكل سريع عبر خاصية الإنترنت البنكي، دون الحاجة للفروع أو ماكينات الصراف الآلي.

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