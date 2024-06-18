بأكثر من طريقة.. استعلام عن مسابقة التربية والتعليم

تمثل مسابقة التربية والتعليم أهمية كبرى للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي وحاليًا يسعون للاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم.

ننشر في هذا التقرير رابط استعلام عن مسابقة التربية والتعليم من خلال الوسائل المتاحة لذلك وتوفرها وزارة التربية والتعليم بكل سهولة.

استعلام عن مسابقة التربية والتعليم

يتاح استعلام عن مسابقة التربية والتعليم من خلال طريقتين الأولى عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالمسابقة والآخر عن طريقة بوابة الوظائف الحكومية التي كان متاح عليها التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم.

استعلام عن مسابقة التربية والتعليم موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عن طريقة كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم ثم الضغط على كلمة بحث.

استعلام عن مسابقة التربية والتعليم اضغط هنا

استعلام عن مسابقة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية

كما يمكن الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم من خلال بوابة الوظائف الحكومية من بوابة الوظائف الحكومية التي تم التقديم من خلالها لمسابقة التربية والتعليم التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم من هنا

اضغط ايقونة استعلام.

ادخل الرقم القومي.

ادخل رقم التقديم الذي ظهر عقب تقديم طلبك.

اضغط استعلام.

مسابقة التربية والتعليم 2024

في مايو الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف جديدة متاحة في عدد من المحافظات وكان التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية وكانت هذه الوظائف هي:

معلم مساعد مادة الحاسب آلي.

معلم مساعد مادة الرياضيات.

معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.

معلم مساعد مادة العلوم.

معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

معلم مساعد مادة لغة عربية.

وكان معلن عن المحافظات التي تحتاج لكل وظيفة بعينها وليست جميع المحافظات تحتاج نفس الوظائف.