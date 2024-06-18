7 مصابين في "حادث السوزوكي" بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة "سوزوكي"، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي محملة بالركاب، على طريق القاهرةأسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص في الحادث، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.