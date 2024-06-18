الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مواجهات كبار الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2024 - 2025

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

أفصحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عن المواعيد الكاملة لمنافسات البطولة في الموسم الجديد 2024 - 2025.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البريميرليج في الموسم المقبل يوم 16 أغسطس المقبل وتستمر حتى 26 مايو 2025.

مواعيد مواجهات الأندية الكبرى بالدوري الإنجليزي 

 

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثالثة من البطولة، يوم 31 أغسطس.

بينما يلعب ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا في الجولة الرابعة يوم 14 سبتمبر.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الجولة الخامسة يوم 21 سبتمبر.

وبالجولة السادسة، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير يوم 28 سبتمبر.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الثامنة يوم 19 أكتوبر.

ويواجه تشيلسي نظيره أرسنال في الجولة التاسعة يوم 26 أكتوبر.

وبالجولة العاشرة، يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي يوم 2 نوفمبر.

ثم يلتقي تشيلسي نظيره أرسنال يوم 9 نوفمبر بالجولة الـ11.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير يوم 23 نوفمبر 2024 بالجولة الـ12.

وبالجولة الـ13، يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم 30 نوفمبر.

وفي الجولة الـ14، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أرسنال يوم 3 ديسمبر المقبل.

ويستضيف توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام أرينا يوم 7 ديسمبر 2024 بالجولة الـ15.
 ويستضيف مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ16 يوم 14 ديسمبر.

ويستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا في الجولة الـ17، يوم 21 ديسمبر المقبل.

وفي الدور الثاني، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول يوم 4 يناير 2025، بالجولة العشرين.

ويستضيف أرسنال فريق توتنهام، على ملعب الإمارات يوم 14 يناير 2025 بالجولة الـ21.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بالجولة الـ23 على ملعب الاتحاد، يوم 25 يناير.

وبالجولة الـ25 يواجه توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد يوم 15 فبراير 2025.

فيما يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد بالجولة الـ26، يوم 22 فبراير 2025.

ويستضيف توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي يوم 25 فبراير 2025.
 ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ28، يوم 8 مارس.

ويلتقي أرسنال نظيره تشيلسي يوم 15 مارس بالجولة الـ29.

ويستضيف تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير يوم 2 أبريل 2025.
 وفي الجولة الـ31، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي يوم 5 أبريل 2025.

بينما يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة الـ35 ملعب ستامفورد بريدج، يوم 3 مايو 2025.

وفي الجولة الـ36، يحل أرسنال ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفيلد يوم 10 مايو 2025.

وبالجولة الـ37 يلتقي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

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