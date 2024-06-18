عقوبة وغرامة السير عكس الاتجاه فى عيد الأضحى

يعد السير عكس الاتجاه في عيد الأضحى من أخطر المظاهر التى يقع فيها قائدو السيارات لتفادى الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية، التى تسبب حوادث مأساوية وتسفر عن وجود ضحايا ومصابين، ومعرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وحرص قانون المرور الجديد على وضع بنود لمعاقبة مرتكبي مخالفة السير عكس الاتجاه، وتنص المادة رقم 76 من قانون المرور “على معاقبة مرتكبي المخالفة بالحبس مع تغريم المخالفين بغرامة مالية لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، حال التعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام”.

وتنص المادة 76 المعدلة من قانون المرور الحالى، على حبس السائق الذي يسير عكس الاتجاه لمدة عام بدون بدائل أخرى للمخالفة، لأن تلك المخالفة تؤدى الى تكرار حوادث الطرق، وتم تغليظها لتصل إلى سنتين إن نتج عن المخالفة إصابات وقد تصل إلى 7 سنوات إذا تسبب المخالف في قتل أو إحداث عاهة مستديمة بإحدى ضحاياه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.