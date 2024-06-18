الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأفضل في الشرق الأوسط.. "إكسترا نيوز" ترصد احتفالات عيد الأضحى من حديقة الأزهر

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

رصدت أميرة قمرن مراسلة "إكسترا نيوز" من حديقة الأزهر الشريف، مظاهر الاحتفال بالعيد الأضحى في اليوم الثالث للعيد، موضحة أن الزائرين يتوافدون بشكل كبير إلى الحديقة التي تفتح أبوابها في تمام الساعة 9 صباحًا وتغلق الساعة 8 مساءً.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز" خلال تغطية حية، أن حديقة الأزهر واحدة من أجمل وأكبر الحدائق الترفيهية في مصر أو ربما في الشرق الأوسط بأكمله، وهي على مساحة تتجاوز 80 فدانًا. 

حديقة الأزهر شيدت على مساحة شاسعة جدًا تجاوزت 80 فدانًا

أوضحت أن أغلب مساحة الحديقة خضراء، لذلك تعد مقصدا رئيسيا وهامًا للزوار، أفرادًا وعائلات خاصة في أيام الأعياد.

 

حديقة الأزهر عيد الأضحى المبارك الاحتفال ثالث أيام اكسترا نيوز

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