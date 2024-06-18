المفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان: الوضع بالضفة الغربية يتدهور بشكل كبير

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير، معربًا عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن نسبة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفعت إلى 72%، والضربات الجوية الإسرائيلية على غزة تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ256 تواليًا.

طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددًا من الجرحى جراء استهداف منزل لعائلة الراعي

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددًا من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محالًا تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال، نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.