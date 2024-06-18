عاجل| جوميز و13 لاعبًا فى الزمالك مهددون بالغياب عن مباراة الأهلى

يواجه فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أزمة طاحنة، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الأهلى، يوم الثلاثاء المقبل، تتمثل في غياب مجموعة من أبرز لاعبيه عن المباراة، إلى جانب شبح الغياب المنتظر للمدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز، على خلفية ما بُدر منه في مباراة الفريق أمس أمام المصري في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز "دوري نايل".

جوميز مهدد بالإيقاف 8 مباريات ويغيب عن القمة

وخسر الزمالك، أمس، من المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد تنفيذ أحمد مصطفى زيزو ركلة جزاء ارتطمت الكرة بالعارضة، وارتدت خلف خط المرمى، ولم يحتسبها حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو "VAR" هدفا، وبعدها توقفت المباراة قرابة 5 دقائق لاعتراضات لاعبي الفارس الأبيض ومديرهم الفني جوميز، ومن ثم قام الأخير بدفع الحكم الرابع، مما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف 8 مباريات والغرامة المالية 100 ألف جنيه، وفقا للائحة لجنة المسابقات.

جوميز مهدد بالإيقاف 8 مباريات وفقًا لنص لائحة لجنة المسابقات

ومن المنتظر أن تخرج عقوبة الجولة الـ26 بعد انتهائها وقبل بدء الجولة المقبلة المرتقب انطلاقها الجمعة المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عقوبة الإيقاف على مدرب الزمالك، ما يعني احتمالية غيابه عن مباراة القمة بنسبة 99%.

ولم يكن غياب جوميز هو الأزمة الوحيدة، إذ يعاني الفريق غيابات بالجملة عن القمة، بعضها مؤكد والآخر محتمل، نرصدها في السطور التالية.

غيابات الزمالك فى مباراة القمة

ومن اللاعبين المؤكد غيابهم عن مباراة القمة المقبلة للإصابة، الثلاثي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وأحمد حمدي (الرباط الصليبي)، وما زال موقف الخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر ماهر وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري، غامضا من العودة وإمكانية اللحاق بالمباراة، بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينيولا بعد هروبه من النادي وغموض موقفه، ويبقى موقف محمود علاء مدافع الفريق بمثابة لغز كبير في ظل عدم الاعتماد عليه وخروجه تماما من حسابات المدير الفني البرتغالي، بالرغم من النقص في مركز قلب الدفاع والتراجع الكبير في مستوى حسام عبد المجيد وعدم الاقتناع بإمكانات اللاعب الفلسطيني ياسر حمد، وأخيرا لم يتحدد بعد مدة غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق في مباراة المصري أمس بعد شكواه من آلام في الظهر خلال عمليات الإحماء.

لاعبون يواجهون شبح الغياب أمام الأهلى

وبالإضافة إلى اللاعبين الـ11 السابقين، فإن هناك لاعبين يواجهون شبح الغياب عن مباراة القمة حال حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة فاركو المقبلة، وهما الثنائي عبد الله السعيد والتونسي حمزة المثلوثي، وإذا حدث ذلك يكون هناك 13 لاعبا مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي، الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز الـ11 برصيد 31 نقطة، بعد خوض 19 مباراة، فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة بعد خوض 24 مباراة.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

وتقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين بالدوري الممتاز “دوري نايل”.

كانت نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل للأبيض التونسي سيف الدين الجزيري، وأحرز هدف الأحمر الوحيد أحمد عبد القادر.