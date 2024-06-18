الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" بأسيوط يستطلع طلبات أهالي القرى والنجوع

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

زارت قيادات حزب المصريين الأحرار بأسيوط، بعض العائلات في مراكز وقرى ونجوع المحافظة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصهم على التواصل مع المواطنين وتعزيز أواصر الترابط معهم.

تأتي هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالمشاركة في المناسبات السعيدة وتقديم التهاني للمواطنين، وانتهاز الفرصة لشرح الإنجازات التي تحققت في عهد القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والوقوف على احتياجات المناطق.

وقال محمد أبو عين، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الحزب بأسيوط: "إنّ هذه الزيارات تأتي في إطار سياسة الحزب بالتلاحم مع المواطنين والاستماع إليهم ومشاركتهم في جميع المناسبات والوقوف بجانبهم".

أضاف: "إنّنا خلال هذه الزيارات، قمنا بشرح إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وتناولنا خطط التنمية المستقبلية، واستمعنا إلى مطالب المواطنين والخدمات التي يحتاجون إليها".

أوضح أمين تنظيم أسيوط: “أنّ الحزب يعمل على توصيل مطالب المواطنين إلى المسؤولين، والعمل على حلّها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ولاقت هذه الزيارات ترحيبًا كبيرًا من قبل أهالي القرى والنجوع، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لحزب المصريين الأحرار على اهتمامه بهم وحرصه على التواصل معهم”.

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الجيل: إعداد ورق بشأن ملفي الأمن القومي والدعم لرفعه لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدا للمشاركة

كان قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب استعد للمشاركة في الحوار الوطني المرحلة المقبلة، وذلك بعقد عدة اجتماعات للجان النوعية ستنتهى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للإعداد النهائى للاوراق التى سيقدمها الحزب لمجلس الامناء وخاصة بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى ادراج موضوعات الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية للمناقشة والحوار حولها فى اللجان المختلفة.

أكد الشهابي، أن الحزب يعمل الآن على إعداد ورقة عن موقف حزب الجيل من  الدعم بصفة عامة وموقفه من تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بصفة خاصة، مؤكدا أن اللجان النوعية بالحزب ستنتهى من إعداد تلك الأوراق في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

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