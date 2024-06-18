إجلاء 7700 شخص.. موجة الحر تتسبب فى اشتعال 20 حريقًا كبيرًا فى كاليفورنيا

تسببت الرياح الساخنة العاصفة في غرب الولايات المتحدة في اشتعال 20 حريقًا، بينها سبعة حرائق كبيرة في جميع أنحاء كاليفورنيا، مساء الإثنين، بما في ذلك أكبر حريق في الولاية في موسم 2024، وهو حريق ما بعد الحريق، والذي أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء منذ عطلة نهاية الأسبوع.

جودة الهواء فى جميع أنحاء كاليفورنيا ونيو مكسيكو تأثرت

وقال موقع "أكسيوس" في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن جودة الهواء في جميع أنحاء كاليفورنيا وكذلك نيو مكسيكو تأثرت، حيث دفع حريق ساوث فورك، وهو واحد من ثلاثة حرائق في نيو مكسيكو، قرية رويدوسو إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية للبلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7700 شخص.

مستوى التهديد

وكان تحذير العلم الأحمر ساري المفعول بالنسبة لأجزاء من غرب وشمال المكسيك، حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي بسبب "الرطوبة المنخفضة جدًا والرياح العاصفة والأجواء غير المستقرة"، وفقًا للهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية.

وفي كاليفورنيا، كان تحذير العلم الأحمر ساريًا حتى الساعة 6 مساءً اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للممر السريع 5 في شمال غرب مقاطعة لوس أنجلوس وجبال مقاطعة فينتورا، بسبب الظروف الجوية الحرجة للحرائق، ما أثر على أكثر من 13.7 مليون شخص.

اندلاع حرائق مرة أخرى فى لوس أنجلوس

والحرائق التي اندلعت شمال لوس أنجلوس، والتي بدأت يوم السبت، اندلعت مجددًا على مساحة أكثر من 15600 فدان في مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، وتم احتواؤها بنسبة 8% بحلول بعد ظهر يوم الإثنين، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وصدرت أوامر الإخلاء في كاليفورنيا للمناطق الواقعة غرب الطريق السريع 5 بين بحيرة بيراميد وجورمان، بما في ذلك منطقة استجمام المركبات في ولاية هنجري فالي، حيث تم إجلاء 1200 من المعسكر يوم السبت.

وتم توسيع الأمر ليشمل جميع سكان وادي دراي كريك، يوم الأحد، وتم إصدار تحذير بالإخلاء للمناطق الواقعة جنوب بحيرة الهرم، وقد أدى حريق ما بعد الحريق إلى إصابة شخص واحد وتدمير مبنى واحد على الأقل حتى مساء الإثنين، وفقًا لـ"أكسيوس".

إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة سونوما أمس

وتم إعلان حالة الطوارئ، مساء الإثنين، في مقاطعة سونوما إثر حريق بوينت، الذي طال مساحة أكثر من 1200 فدان، وتأكد أنه أدى إلى إصابة شخص واحد وتدمير منزلين. وتم احتواء الحريق الذي بدأ يوم الأحد بنسبة 20% حتى مساء الإثنين.

وفي نيو مكسيكو، اتسع حريق ساوث فورك، الذي تم اكتشافه صباح يوم الإثنين، إلى أكثر من 5200 فدان بحلول وقت متأخر من نفس اليوم وتم احتواؤه بنسبة 0%، وفقًا لقسم الغابات في نيو مكسيكو.

ووفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات، فإنه تزامن مع ما سبق حرائق كبيرة أخرى مشتعلة في الولايات المتحدة كانت في أريزونا (4)، واشنطن (2)، كولورادو (2)، أوريغون (1)، يوتا (1).

وتظهر الأبحاث أن تغير المناخ يؤدي إلى مواسم حرائق غابات أطول في غرب الولايات المتحدة، ويجعل المواسم الشديدة أكثر تواترًا، ويعكس المكاسب في جودة الهواء في جميع أنحاء البلاد.