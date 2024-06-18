الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة الحج السياحى: إعادة 142 حاجًا تائهًا منذ بداية الموسم

الحج
الحج

قال رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالبعثة الرسمية للحج السياحي الموجودة بالأراضي المقدسة أيمن عبدالعظيم؛ إن اللجنة نجحت في إعادة 142 حاجًا تائهًا منذ بداية موسم الحج حتى الآن، وتم التوصل معه والتواصل مع ذويه وإعادتهم إلى حيث إقامتهم.

وأوضح عبدالعظيم - في تصريحٍ صحفيِّ - أن اللجنة تعمل على مساعدة التائهين الذين فقدوا هويتهم أو كروت التعارف بهم، أو معرفة مكان إقامتهم وتوصيلهم إلى حيث إقامتهم، وذلك بعد تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات، وكذا العمل على طمأنتهم بوجودهم لدي البعثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم، وكذا التواصل أيضا مع اللجان الفرعية الأخرى التي تغطي كامل المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك حالة مفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن.

تقديم الخدمات الصحية للحجاج 

وقال رئيس البعثة الطبية المصرية للحج الدكتور عمرو رشيد، اليوم الثلاثاء، إن معظم أطباء البعثة سيعودون لمكة المكرمة لفتح العيادات الطبية بمقر أماكن الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة، وللحفاظ على صحتهم نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بمناطق المشاعر المقدسة.

وأشار رشيد فى مداخلة لقناة "النيل الإخبارية"، إلى أنه نظرًا لرجوع أصحاب الأعذار والمرضى للفنادق بمكة المكرمة، تم اتخاذ الإجراءات بعودة معظم أفراد البعثة الطبية سواء أطباء أو تمريضا أو صيادلة لمكة لمتابعة حالات المرضى من الحجاج داخل الفنادق.

وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات للحجاج الرسميين قد خرجت من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، وهناك حالات تم تنويمها حتى تتعافى.

من جانبه، أكد محمد فوزي رئيس شعبة مكة المكرمة بالبعثة الطبية المصرية، وضع جدول محدد للأطباء بمختلف التخصصات، لتقديم الخدمات للحجاج بدءا من اليوم حتى نهاية البعثة، وتوفير الأدوية والمستلزمات في العيادات الطبية عند استقبال الحجاج تباعًا.

وأوضح أن البعثة الطبية المصرية تواصل من خلال فرقها بالمستشفيات رصد الحالات التي يستجد دخولها للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة. 

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