"إكسترا نيوز" ترصد الأجواء بـ"ممشى أهل مصر" واستقبال الزوار فى ثالث أيام العيد

رصدت شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام ممشى أهل مصر، أجواء مواصلة المواطنين الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، قائلة: بدأ التوافد من المواطنين على ممشى أهل مصر منذ الساعات الأولى صباح اليوم.

وأوضحت مراسلة "إكسترا نيوز"، أن ممشى أهل مصر يتكون من مستويين؛ الأول، يأتي بمحاذاة الطريق ويوفر مسارات للدراجات الهوائية ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأكشاك تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بالمجان.

أكثر من 90 محلًا تجاريًا ومطاعم و"كافيهات" ومطعم عائم بالممشى

وأشارت المراسلة إلى أن المستوى الثاني لممشى أهل مصر يستقبل الزائرين يوميًا في العيد من التاسعة صباحًا حتى الرابعة فجرا برسم دخول 20 جنيهًا للفرد ويوفر وجهة ترفيهية مختلفة عن المستوى الأول، موضحة أنه يوجد به أكثر من 90 محلا تجاريا ومطاعم وكافيهات ومطعم عائم وممرات مائية ومسرح مكشوف ومساحات خضراء.