الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناقد فني: ما يُحققه "ولاد رزق 3 " هو استكمال للنجاح في الأجزاء السابقة

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

كشف الناقد الفني علي الكشوطي، كواليس منافسة الأفلام بشباك التذاكر خلال عيد الأضحى، لافتًا إلى أن المنافسة في هذا الموسم ستكون شرسة؛ لأنه يضم مجموعة من الفنانين التي لها ثقل في الوسط الفني.

وأضاف "الكوشطي"، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، أن الأفلام حققت إيرادات كبيرة خلال أيام العرض القليلة، رغم الظروف الاستثنائية التي تعرض بها، إذ أن أغلب الطلاب لديهم امتحانات ثانوية عامة، فضلا عن الطقس شديد الحرارة في الفترة الماضية، وأعتقد أن الإيرادات ستزداد بعد انتهاء فترة الثانوية وتحسن الأجواء.

وأشار إلى أن فيلم ولاد رزق 3 يأتي استكمالا لنجاحاته في الأجزاء السابقة، وهذا الفيلم يضمن جمهوره، فالشريحة العمرية التي كان لديها 10 سنوات حين عُرض الجزء الأول أصبح لديها اليوم 20 عامًا، وبالتالي الفيلم يضمن رصيده لدى جمهوره.

وأشار إلى أن فيلم ولاد رزق 3 به عوامل جذب كبيرة للغاية، على رأسها ضمه فنانين ذو شعبية عالية كبيرة سواء أحمد عز أو عمرو يوسف وآسر ياسين الذي انضم حديثا، لافتًا إلى أن الموسم الحالي يضم 4 أفلام أكشن ولايت كوميدي. 

ولاد رزق 3

وتصدر فيلم “ولاد رزق.. القاضية” بطولة النجم  أحمد عز، قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأحد محققا رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية لتصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم الي 47 مليون جنيه في 5 أيام عرض فقط. 

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم ولاد رزق 3 ولاد رزق 3

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