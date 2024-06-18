الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

رئيس مدينة بورفؤاد: لا شكاوى خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

إسلام بهنساوى
إسلام بهنساوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المدينة وكل الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطئ المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الأضحى.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال العيد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة، وتوافد آلاف المواطنون على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.

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بورسعيد بورفؤاد عيد الأضحى شكاوى احتفالات

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