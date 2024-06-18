الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 5 متهمين لحيازتهم ألعاب نارية بالقاهرة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من الألعاب النارية المتنوعة قبل ترويجها خلال عيد الأضحى بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مالك محل ألعاب، بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية.

كما تم ضبط بائع متجول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وتم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وضبط ربة منزل، وعامل بدائرة قسم شرطة الشروق عُثر بحوزتهم على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة الالعاب النارية عيد الأضحى القاهرة السلام

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