الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير سياحى: المحميات الطبيعية من أفضل وأرخص الأماكن لقضاء العيد

المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الإقبال على  المحميات الطبيعية زاد، وبالأخص في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولة المصرية وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية لتصبح مستعدة لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المحميات الطبيعية في مصر جميلة للغاية، موضحًا أنه يمكن للأشخاص قضاء أوقات الأعياد والمناسبات بها كرحلة من خلال زيارة يوم أو عدة أيام.

رحلة كسياحة اليوم الواحد فى هذه المحميات

وأشار إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية اقتصادية قوية للسفر، يستطيعون أن يذهبوا رحلة كسياحة اليوم الواحد في هذه المحميات، موضحًا أن كل هذه المقومات التي وفرتها الدولة لتعزيز المحميات الطبيعية تشجع المواطنين على السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الجزر على سواحل البحر الأحمر.

خبير سياحي قضاء العيد المحميات الطبيعية البحر الاحمر مصر

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