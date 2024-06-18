حبس عاطلين سرقا الدراجات الهوائية في المقطم

قررت النيابة العامة حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ارتكاب جرائم سرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت مباحث القاهرة، بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية.

ارتكاب 6 وقائع سرقة

واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.