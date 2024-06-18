الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يمكن لنظامك الغذائي أن يزيد من قلقك؟

الأنظمة الغذائية
الأنظمة الغذائية

عندما يصيبنا القلق، يلجأ الكثير منا إلى تناول الوجبات السريعة - مثل قطعة من الشوكولاتة لتناول وجبة ما بعد الظهر أو كعكة دونات لمكافأة أنفسنا بعد يوم طويل، ولكن هنا يكمن التطور: فقد كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر أن الانغماس في الأطعمة الدهنية قد يؤدي في الواقع إلى زيادة القلق لدينا، ووجدت دراستهم أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون أفسد بكتيريا الأمعاء لدى الفئران، مما أدى إلى تغيرات في المواد الكيميائية في الدماغ مما أدى إلى زيادة القلق.

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ووفقا لموقع “hindustantimes” قال المؤلف الرئيسي البروفيسور كريستوفر لوري: "يعلم الجميع أن هذه الأطعمة الغنية بالدهون ليست أطعمة صحية، لكننا نميل إلى التفكير فيها بشكل صارم من حيث زيادة الوزن قليلًا"، وتنصح المنظمات الصحية النساء بعدم تناول أكثر من 20 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا والرجال بما لا يزيد عن 30 جرامًا، أو حوالي 11% من السعرات الحرارية اليومية من الطعام،  ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص في المملكة المتحدة يستهلكون أكثر من ذلك، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، فإن متوسط ​​النظام الغذائي يحتوي على حوالي 36٪ من الدهون. 

 

الأنظمة الغذائية عالية الدهون: أكثر من مجرد زيادة الوزن

وقام الباحثون بتقسيم الفئران المراهقة إلى مجموعتين ونظروا في كيفية تأثير ذلك على صحتهم العقلية. لمدة تسعة أسابيع، تناولت إحدى المجموعتين نظامًا غذائيًا نموذجيًا يحتوي على 11% من الدهون، بينما تناولت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا عالي الدهون بنسبة 45% من الدهون، وقام العلماء بجمع عينات من البراز لتقييم فلورا الأمعاء خلال الدراسة، التي نشرت في مجلة البحوث البيولوجية، وفي نهاية الدراسة، أجريت اختبارات لمعرفة ما إذا كان للنظام الغذائي أي تأثير على سلوك المشاركين. 

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التغيرات الجينية والقلق

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت ثلاثة جينات مرتبطة بتخليق السيروتونين نشاطًا متزايدًا في المجموعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، على الرغم من أن السيروتونين غالبًا ما يرتبط بالمشاعر الإيجابية، فقد أظهرت الأبحاث أنه عندما ينشط بعض الخلايا العصبية، فإنه يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا تشبه القلق. يعد تريبتوفان هيدروكسيلاز، أو tph2، واحدًا من ثلاثة جينات مرتبطة أيضًا بمشاكل المزاج وزيادة خطر الانتحار لدى الأشخاص.

 

وقال البروفيسور لوري: “من المدهش الاعتقاد بأن اتباع نظام غذائي غني بالدهون وحده يمكن أن يغير الطريقة التي يتم بها التعبير عن هذه الجينات في الدماغ”، إن أدمغة المجموعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون كان لها في الأساس التوقيع الجزيئي لحالة القلق الشديد، " وعلى الرغم من عدم إثبات ذلك، يعتقد البروفيسور لوري أن الكائنات الحية الدقيقة غير الصحية تلحق الضرر ببطانة المعدة، ولهذا السبب يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي غني بالدهون في القلق،  وهذا يمكن أن يسمح للجراثيم بالدخول إلى مجرى الدم والتواصل في نهاية المطاف مع الدماغ عبر العصب المبهم، الذي يمتد من الجهاز الهضمي إلى الدماغ.

 

وأشار إلى أنه "من المنطقي أن تفكر في التطور البشري"، للوقاية من الأمراض في المستقبل، نحن مجبرون على ملاحظة الأشياء التي تجعلنا مرضى،  وذكر أيضًا أن الدهون ليست كلها سيئة وأن بعض الدراسات أظهرت أن الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، يمكن أن تعوض الدهون غير الصحية، مثل تلك الموجودة في البرغر،  بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون والمأكولات البحرية، لها فوائد مضادة للالتهابات ووظائف معرفية".

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