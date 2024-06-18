الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائد الجيش اللبناني بحث مع المبعوث الامريكي تطورات الأوضاع على الحدود مع إسرائيل

العماد جوزيف عون
العماد جوزيف عون

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، تطورات الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقا لخبر عاجل أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

جانتس: الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، أبلغ المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفذ.

وقال جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي: "إننا سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله".

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل تصعيد جيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث قصف العديد من القرى والبلدات اللبنانية، واغتال العديد من قيادات حزب الله.

آموس هوكشتاين إسرائيل لبنان

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