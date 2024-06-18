الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتقنيات متقدمة.. خبير تكنولوجيا معلومات يوضح كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تيسير الحج

الإنترنت
الإنترنت

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هذا العام شهد المعنى الحرفي لاستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، حيث جرى استخدام الكثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل قوي خلال هذا العام.

وأضاف طارق  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا ظهر من خلال استخدام الروبوتات الذكية التي تتحدث بـ 11 لغة، وساهمت في مساعدة الحجاج بشكل كبير هذا العام، مؤكدًا أنه لا يمكن للآلة أن تتغلب على صانعها.

تكنولوجيا التبريد الذكي والروبوتات الطبية والتاكسي الطائر الذاتي

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه تمت الاستعانة أيضًا بتكنولوجيا التبريد الذكي والروبوتات الطبية والتاكسي الطائر الذاتي القيادة لتسهيل التنقل للحجاج، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقوم بأخذ الوظائف وإنما يفتح آفاقا جديدة ويخلق فرص عمل جديدة.

 

تقنيات متقدمة الذكاء الاصطناعي موسم الحج خبير تكنولوجيا المعلومات

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