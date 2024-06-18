المرصد الأورومتوسطي: الأدلة كافية لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل في قطاع غزة بكل السبل، مؤكدًا أنه يتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة داخل القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يمثل جريمة إبادة جماعية، موضحًا أن الأدلة كافية للمُضي قُدمًا في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وفي سياقٍ متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ256 تواليًا.

جرائم الاحتلال في غزة

وأضافت الوكالة الفلسطينية، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددًا من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال نفَّذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.