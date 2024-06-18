تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزء خلفي من العقار رقم 72 شارع بورسعيد، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية خالي من السكان ومكون العقار دور أرضي بدروم و3 أدوار علوية حوائط حاملة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بانهيار عقار بشارع بورسعيد

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس الحي، قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع بورسعيد في النطاق التابع للحي.

على الفور توجه مسئولو حي وسط بصحبة قوة أمنية وقوات الدفاع المدني والإسعاف وتبين انهيار الجزء الخلفي من العقار رقم 72 شارع بورسعيد وهو خال من السكان، ولا توجد إصابات، وهو مكون دور أرضي وبدروم و3 أدوار علويه.

وبالمعاينة أفاد حي وسط بأن العقار 72ش بورسعيد صادر له قرار ترميم شامل، جري وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وفتح الطريق بعد توقفه، وتقرر عرضه علي لجنه المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.