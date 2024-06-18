منها استخدام أقنعة الوجه المرطبة.. طرق متنوعة لمنع ظهور حب الشباب

المعاناة من حب الشباب، تعد واحدة من المور المزعجة، وتسبب مشاعر عدم الأمان، نظرا لأن حب الشباب ليس مؤلمًا فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العقلية وثقتك بنفسك، ويحدث عندما يتم سد بصيلات الشعر بالزيت وخلايا الجلد الميتة.

شاركت الدكتورة نيشيتا رانكا، مع "HT Lifestyle" أهمية ترطيب البشرة وكيف يمكن أن تساعد في التحكم في حب الشباب

فوائد ترطيب البشرة لعلاج حب الشباب

- ترطيب البشرة هو المفتاح لفتح بشرة أكثر نقاء وصحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة حب الشباب، و من غير المرجح أن تؤدي البشرة الرطبة بشكل صحيح إلى زيادة إنتاج (الزيت الطبيعي)، مما يساعد على منع انسداد المسام وظهور البثور. -

يقلل الالتهاب: الجلد الرطب أكثر مرونة وأقل عرضة للالتهاب، مما يمكن أن يساعد في تهدئة آفات حب الشباب الموجودة ومنع تكون آفات جديدة.

- يدعم الشفاء: البشرة التي تتمتع بترطيب جيد تكون مجهزة بشكل أفضل لإصلاح وتجديد نفسها، مما يسرع عملية شفاء آفات حب الشباب ويقلل من الندبات.

يعزز وظيفة حاجز الجلد: يساعد الترطيب الكافي في الحفاظ على وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة، ويحميها من الاعتداءات الخارجية ويمنع المزيد من التهيج والالتهابات.

بعض الطرق الفعالة لتحقيق ترطيب البشرة

1. الترطيب من الداخل: الترطيب من الداخل إلى الخارج مهم للحفاظ على ترطيب البشرة. اهدفي إلى شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة بشرتك بشكل كافٍ، وأدرجي الأطعمة المرطبة في نظامك الغذائي، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ والسبانخ والخس والطماطم والبرتقال.

2. التمرين: يمكن أن تساهم التمارين الرياضية في الحصول على بشرة أكثر نقاءً عن طريق تقليل التوتر وزيادة الدورة الدموية وتنظيم الهرمونات، يساعد التعرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية على التخلص من السموم، مما قد يقلل من ظهور حب الشباب.

3. اختاري منتجات العناية بالبشرة المرطبة: اختاري المنظفات والمرطبات اللطيفة والمرطبة المصممة خصيصًا للبشرة المعرضة لحب الشباب. ابحثي عن مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين وفيتامين C والسيراميد، والتي تساعد على جذب الرطوبة في الجلد والاحتفاظ بها.

4. استخدمي أقنعة الوجه المرطبة: دللي بشرتك بقناع الوجه المرطب مرة أو مرتين في الأسبوع لتجديد الرطوبة وتهدئة البشرة الجافة والمتهيجة. ابحثي عن الأقنعة التي تحتوي على مكونات مثل الصبار والعسل ودقيق الشوفان والشاي ومستخلص الخيار.

5. تجنب المنظفات والمقشرات القاسية: يمكن للمنظفات والمقشرات القاسية أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية وتعطل حاجز رطوبة البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف. ابحث عن منظفات لطيفة ومتوازنة الحموضة والتي لن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب أو تجفيف الجلد، لا تستخدمي التقشير أكثر من مرتين في الأسبوع لتجنب تهيج الجلد.