الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه بتكثيف زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بالطرق والشوارع

زراعة الاشجار
زراعة الاشجار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته بتكثيف أعمال زيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار بالطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والمؤسسات المختلفة، داخل مختلف المراكز والمدن لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين

وأكد محافظ أسوان أن الاهتمام بالمحور البيئي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد حسن، مدير الحدائق، أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لزيادة المساحات المزروعة بالأشجار من خلال أنواع وأصناف متنوعة من أشجار الظل أو المثمرة التي تتم زراعتها فى مختلف أنحاء المحافظة. 

خلق متنفس حيوى للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع ملحمة التطوير والتجميل والبانوراما الحضارية التي تشهدها محافظة أسوان عروس المشاتي، لتعم كل مكان من أجل إضفاء المظهر الجمالي، وخلق متنفس حيوي للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة. 

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، واستكمالًا لجهود أجهزة محافظة أسوان لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

محافظ أسوان المسطحات الخضراء زراعة الأشجار الطرق مبادرة 100 مليون شجرة

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