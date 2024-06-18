الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تباين حول سعر الذهب في  مصر  اليوم الثلاثاء 18  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وتباين سعر الذهب بنحو 20 جنيها للجرام في سعر البيع والعكس للشراء وسط توقعات بالصعود عقب عطلة عيد الأضحى في ظل ارتفاع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة المقبلة، واستقرار سعر صرف الدولار. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الثلاثاء 18   يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الثلاثاء 18  يونيو 2024، حوالي 3577.25 جنيها للبيع و3560.00 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3130 جنيها للبيع و3115.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2682.25 جنيها للبيع و2670.00 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2086.75 جنيه للبيع 2076.75 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3279.00 جنيه للبيع 3263.25 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

 

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2329.80 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07% إلى 2315.29 دولار. 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 يونيو في مصر نحو 3130 جنيها للبيع و3115 جنيهات للشراء.

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