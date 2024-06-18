ثالث أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة، في ثالث أيام عيد الأضحى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في ثالث أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة خلال ثالث أيام العيد اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس سنشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، ليكون الطقس السائد نهارًا شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا ليلًا على الأنحاء ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ 72 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت نشرة هيئة الأرصاد الجوية عن ️انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تواصلت حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية حيث شهدت استقرارا في درجات الحرارة، والتي بلغت 31 درجة نهارا، مع نشاط ملحوظ للرياح، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، استقرارا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.