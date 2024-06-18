الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لإزالة السموم.. أشهر طرق "الديتوكس" لتعزيز الجهاز المناعي

الديتوكس
الديتوكس

تُعَدّ عملية التخلص من السموم، أو الديتوكس، واحدة من أفضل الطرق لتحسين الصحة العامة للجسم، تهدف هذه العملية إلى إزالة السموم والفضلات من الجسم، وتعزيز الجهاز المناعي، وتحسين وظائف الأعضاء المختلفة، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث " الطبي.

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ديتوكس الماء بالليمون

يُعَدّ ماء الليمون أحد أسهل وأشهر طرق الديتوكس. الليمون يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف الكبد وتحسين عملية الهضم، ويتم تحضير هذا الديتوكس بإضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ، وشربه على معدة فارغة في الصباح.

ديتوكس الشاي الأخضر

الشاي الأخضر معروف بفوائده العديدة، منها خصائصه المضادة للأكسدة والمساعدة على حرق الدهون، وشرب كوب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يعزز عملية التخلص من السموم في الجسم.

ديتوكس الفواكه والخضروات

تناول عصائر الفواكه والخضروات الطازجة يُعَدّ من الطرق الفعّالة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، ويمكن تحضير عصير ديتوكس عن طريق خلط الخضروات مثل السبانخ، الكرفس، والخيار مع الفواكه مثل التفاح، البرتقال، والتوت.

ديتوكس الماء

شرب كميات كافية من الماء يوميًا هو أساس أي برنامج ديتوكس. الماء يساعد في طرد السموم من الكلى ويحافظ على ترطيب الجسم. يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

ديتوكس الأعشاب

استخدام الأعشاب مثل الزنجبيل، النعناع، والشمر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في عملية الديتوكس، الزنجبيل يساعد في تحسين الدورة الدموية والهضم، بينما النعناع له خصائص مهدئة، والشمر يساعد في تطهير الجهاز الهضمي.

ديتوكس الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، التي لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويمكن إضافة مسحوق الكركم إلى الماء الدافئ أو الحليب للحصول على مشروب ديتوكس مفيد.

ديتوكس الصوم

الصوم الدوري أو الصيام المتقطع هو طريقة طبيعية فعالة لتطهير الجسم من السموم، خلال فترة الصوم، يحصل الجسم على فرصة لترميم الخلايا وتجديد النشاط، يُنصح بالصيام لمدة 16 ساعة يوميًا، مع تناول الطعام خلال 8 ساعات.

نصائح عامة لعملية الديتوكس

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع يحتوي على الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة.
- تجنب الأطعمة المصنعة، السكر الزائد، والدهون المشبعة.
- ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز التخلص من السموم.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم لتحسين وظائف الجهاز المناعي.

باختيار نوع الديتوكس المناسب واتباع هذه النصائح، يمكن تحسين الصحة العامة وزيادة الطاقة والشعور بالنشاط والحيوية.

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