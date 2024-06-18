الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في ثالث أيام عيد الأضحى

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحافظة والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفر الزيات. 

وأجرى المحافظ صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، جولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تابع المحافظ رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.

تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات 

 وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

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