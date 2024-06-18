باحث: مجلس الحرب خدم نتنياهو.. والآن انتهت وظيفته

قال الكاتب والباحث السياسي خليل شاهين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استخدم مجلس الحرب طوال الأشهر الماضية وانتهت وظيفة هذا المجلس بالنسبة لنتنياهو مع انسحاب جانتس و آيزنكوت.

وأضاف "شاهين" في مداخلة لقناة "الغد": "مجلس الحرب خدم نتنياهو بطريقة كبيرة جدًا خصوصًا فيما يتعلق بقدرته على المناورة الداخلية، حيث كان يدَّعي باستمرار أن مجلس الحرب لديه صلاحيات في اتخاذ قرارات تتعلق بإدارة الحرب، وهذا الأمر كان يخدمه في مواجهة حلفائه الأكثر تطرفًا".

وتابع: "وفي الوقت نفسه عندما كان يواجه مشكلة أو ضغوط في مجلس الحرب من جانتس وآيزنكوت كان يذهب بإحداث حالة أقرب إلى السيرك السياسي من أجل استمرار الحرب".

وأردف: "لذلك كانت هذه المناورة متاحة بوجود جانتس، والآن مجلس الحرب انتهت وظيفته عمليًا"، موضحًا أن نتنياهو يستطيع الآن تشكيل مجلس استشاري يتيح له التصرف بسلطة ذات طابع استبدادي.