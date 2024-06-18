الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سجل سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا خلال فترة الأعياد، ويحرص الكثيرون على معرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وخاصة المسافرون والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري  استقرارًا ملحوظًًا اليوم، حيث استقر عند 47.63 جنيه للشراء،47.77 جنيه للبيع، وفقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر اليورو 51.42 جنيه للشراء، مقابل51.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.87 جنيه للشراء، مقابل 61.01 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري 53.15 جنيه للشراء، مقابل 53.28 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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