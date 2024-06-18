الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعشاب العطرية والزيوت الأساسية.. طرق طبيعية لتعطير المنزل خلال العيد

تعطير المنزل
تعطير المنزل

تعد الأعياد من المناسبات التي تحظى باهتمام خاص في بيوتنا، حيث نسعى لتجهيز المنزل بأبهى حُلَّة واستقباله بأروع العطور التي تبث في النفوس الفرح والبهجة، ومن أجل تحقيق ذلك، يمكن استخدام الطرق الطبيعية لتعطير المنزل بفعالية وأمان دون الحاجة للمواد الكيميائية، كما جاء في موقع "tru - earth".

الأعشاب العطرية والزيوت الأساسية:

تعتبر الأعشاب العطرية والزيوت الأساسية من أكثر الطرق فاعلية لتعطير المنزل، يمكن استخدام أوراق النعناع، وأغصان الروزمارين، وأزهار اللافندر وغيرها. يمكن وضع هذه الأعشاب في أكياس صغيرة من القماش وتوزيعها في أنحاء المنزل أو استخدام الزيوت الأساسية كاللافندر، والليمون، والبرتقال في أجهزة التبخير.

القرفة والقرنفل:

يتميز القرفة والقرنفل برائحتهما القوية والجميلة التي تدوم لفترة طويلة. يمكن غلي أعواد القرفة مع القرنفل في الماء على نار هادئة وترك البخار يتصاعد لينتشر العطر في جميع أرجاء المنزل. يمكن أيضًا وضع القرفة والقرنفل في أكياس صغيرة أو أوعية مفتوحة.

الفواكه الحمضية:

تعتبر قشور الفواكه الحمضية مثل البرتقال، والليمون، واليوسفي مصدرًا طبيعيًا رائعًا للعطور. يمكن غلي القشور في الماء وتركها تبرد ثم وضعها في أوعية مفتوحة في الغرف. يمكن أيضًا إضافة بعض الأعشاب العطرية للحصول على رائحة مميزة.

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الزهور الطازجة:

تعد الزهور الطازجة من أفضل الطرق لتعطير المنزل طبيعيًا. يمكن وضع باقات من الزهور في المزهريات وتوزيعها في جميع أنحاء المنزل. زهور الياسمين، والورد، واللافندر، وغيرها تضفي جمالًا ورائحة زكية تدوم لفترة طويلة.

الخلطات الطبيعية:

يمكن صنع خلطات طبيعية لتعطير المنزل باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل. مثلًا، يمكن خلط صودا الخبز مع بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك ورش الخليط على السجاد وتركه لبضع دقائق قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية. هذه الطريقة تضمن إزالة الروائح الكريهة وتعطير السجاد بفعالية.

الماء المنعش بالزيوت العطرية:

يمكن تحضير بخاخ ماء معطر بإضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى زجاجة ماء ورشها في أرجاء المنزل. هذه الطريقة سهلة وسريعة وتضفي رائحة منعشة وفورية على المكان.

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