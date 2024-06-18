الثلاثاء 18 يونيو 2024
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مجدي يعقوب: التأمين الصحي الشامل "عظيم".. الرئيس السيسي أوجد "مشروعا مشرفا"

السير مجدي يعقوب
السير مجدي يعقوب

قال الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إنه لمن الشرف وجوده في أحد مراكز مشروع التأمين الصحي الشامل، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، المشروع الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف يعقوب: "شهدت بداية هذا المشروع، والآن يسيرون بطريقة رائعة جدًا، حيث نرى اجتهاد الأطباء واهتمامهم بالشعب المصري بطرق فعالة وحديثة في القرن الحادي والعشرين، وهذا شيء رائع جدًا".

تابع: "الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عرض لنا الأفكار الجديدة ومدى التقدم الذي تحقق منذ بداية افتتاح الرئيس السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وكنت حاضرًا معهم منذ البداية وحتى الآن، فالمنظومة تسير بطريقة ممتازة جدًا".

أضاف السير مجدي يعقوب: "إنه لأمر مشرف جدًا أن يكون لدى الشعب المصري مثل هذا المشروع العظيم على أعلى مستوى، حيث يعمل الجميع بقلوبهم لصالح الشعب المصري، فالرئيس السيسي بدأ شيئًا رائعًا، والتقدم الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة شيء في منتهى الجمال".

أردف: "أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، لأن ما نراه هو شيء مُشرف أمام العالم، إن تقدم أي شعب ليس بمقدار ما يمتلك من مال، بل بمدى اهتمامه بالصحة والتعليم، وجود الهيئة العامة للرعاية الصحية هو احتفالًا للإنسانية والشعب المصري، أهنئ الرئيس السيسي، والدكتور أحمد السبكي، وكل من ساهم بجهده في هيئة الرعاية الصحية، إنه شيء مشرف ومتقدم جدًا، ويشرفني أن أرى بنفسي ما يحدث وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا، للمساهمة في خدمة الشعب المصري من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، شكرًا للرئيس السيسي".

ومن جهته، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إشادة السير مجدي يعقوب بمشروع التأمين الصحي الشامل ومنظومة هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المشروع. 

أكد السبكي أن إشادة شخصية عالمية مثل السير مجدي يعقوب بالمشروع يعكس مدى التقدم والنجاح الذي حققته الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويعزز من ثقة المجتمع المصري والدولي في قدرات مصر الصحية.

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السبكي: الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة

أضاف السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وهو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ويعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بجد واجتهاد لتنفيذ توجيهات الرئيس وتحقيق رؤيته في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث سيستفيد القطاع الصحي من خبرات المؤسسة العالمية في تطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للأطقم الطبية.

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جاء ذلك خلال زيارة وتشريف السير مجدي يعقوب للمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من خدمات مؤسسة مجدي يعقوب في مجالات أمراض وأبحاث القلب للكبار والأطفال، خاصة في التدخلات الطبية عالية المهارة مثل القساطر القلبية والجراحات، كما يتضمن البروتوكول تدريب الأطقم الطبية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية على يد خبراء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، للاستفادة من الخبرات العالمية للمؤسسة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والجودة للمواطنين.

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