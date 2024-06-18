مسؤول بفريق التفاوض: وقف الحرب والانسحاب من غزة لن يكون ممكنًا إلا بالمفاوضات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤول في فريق التفاوض، بأن حماس إذا كانت تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة.

وقال وفقًا لتصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنًا إلا بالمفاوضات وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق، مضيفًا: "لن نناقش أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليه مجلس الأمن الدولي".