الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يسعى كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين في مصر إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية والاجتماعية. 

ويوفر الكارت العديد من المزايا لحامله، بما في ذلك:

  • سهولة الحصول على الخدمات: يمكن لحامل الكارت الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية من خلال منصة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة العديد من الجهات والمكاتب.
  • التوفير في الوقت والجهد: يُوفر الكارت الوقت والجهد على حامله، حيث يُمكنه إتمام العديد من المعاملات إلكترونيًا.
  • الأمان: يُعد الكارت آمنًا وموثوقًا، حيث يحتوي على شريحة إلكترونية تضمن سلامة بيانات حامله.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني. لمعرفة حالة طلبك، اتبع الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي:
  2. الضغط على "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي.
  5. الضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي:
  2. الضغط على "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي.
  5. الضغط على "استعلام".

كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين في مصر

يقدم كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين في مصر العديد من المزايا لحامله، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

1. سهولة الحصول على الخدمات:

  • يُمكن لحامل الكارت الحصول على مختلف الخدمات الحكومية والاجتماعية من خلال منصة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة العديد من الجهات والمكاتب.
  • تشمل هذه الخدمات:
    • صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية.
    • الحصول على الخدمات الصحية.
    • شراء تذاكر النقل العام.
    • دفع الرسوم الحكومية.
    • الدخول إلى المنشآت الحكومية.
  • يُمكن لحامل الكارت أيضًا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة المصرية، مثل:
    • بوابة مصر الرقمية.
    • منصة دعم الأسرة.

2. التوفير في الوقت والجهد:

  • يُوفر الكارت الوقت والجهد على حامله، حيث يُمكنه إتمام العديد من المعاملات إلكترونيًا.
  • على سبيل المثال، يمكن لحامل الكارت صرف معاشه من خلال أي ماكينة صراف آلي تابعة لأي بنك، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع البنك.

3. الأمان:

  • يُعد الكارت آمنًا وموثوقًا، حيث يحتوي على شريحة إلكترونية تضمن سلامة بيانات حامله.
  • يتم تشفير بيانات حامل الكارت، مما يمنع الوصول غير المصرح به إليها.
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كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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