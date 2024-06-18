تبدأ السبت المقبل.. تفاصيل جدول الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادت معدلات البحث من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بتلك الكلمات البحثية، مع بدء انطلاق المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2023-2024، المقرر انطلاقها السبت المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، للمواد غير المضافة للمجموع، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية (المضافة للمجموع) بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وحاليا يقضى طلاب الثانوية العامة، إجازة العيد لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، وبدأت من يوم الخميس 13 يونيو 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وقطار امتحانات الثانوية العامة 2024، يستكملها طلبة وطالبات، يوم السبت المقبل، بإداء امتحان اللغة العربية، على مستوي الجمهورية، بعدد (745086) طالبا وطالبة، موزعين على الشُعبتين العلمية والأدبية، داخل 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وامتحان اللغة الأجنبية الثانية في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.