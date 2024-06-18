الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

الشمس
الشمس

توقع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار هذا الطقس ودرجات الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل، وقد تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمعدل درجة لدرجتين؛ نتيجة عودة منخفض الهند الموسمي العملاق الذي يؤثر على جزء كبير من الوطن العربي بكتل هوائية شديدة الحرارة، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تلطيف الأجواء نوعًا ما، والذي ينتج عنه وجود بعض السحب الخفيفة صباحًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية تعمل على تلطيف الأجواء.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، هناك نشاط نسبي للرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة يساعد على تلطيف الأجواء خاصة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من  القاهرة الكبرى وسواحل البحر الأحمر.

 وأوضح أن هناك اضطراب نسبي على مناطق من البحر الأحمر، تجعلها غير مؤهلة للمصطافين والسباحة ولكن البحر الأحمر مؤهل تمامًا لكافة أعمال الصيد والملاحة، مناشدًا المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الظهيرة، ووضع غطاء للرأس حال الخروج لضرورة، وشرب السوائل بكثرة وخاصة المياه، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة البحر الاحمر القاهرة

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