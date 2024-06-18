الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

البنوك
البنوك

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال عن موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، حيث تمتد الإجازة لمدة ٩ أيام متصلة كأكبر عطلة للقطاع المصرفي.

موعد عودة البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024

في هذا التقرير، يرصد “الدستور” كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

من المقرر أن يُستأنف العمل بجميع البنوك المصرية صباح الأحد 23 يونيو 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

تعرف على موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024

اعرف سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 أيام متصلة.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

txt

تعرف على موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024

txt

حكاية يوم القر فى عيد الأضحى.. وهل يجوز صيامه؟

موعد عودة عمل البنوك إجازة عيد الأضحى 2024 اجازة عيد الاضحي المبارك بالبنوك مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين مواعيد غلق البنوك البنك المركزي المصري موعد عودة البنوك

مواد متعلقة

"فكة" وكاش.. البنوك تواصل تغذية الـ"ATM" للتيسير على المواطنين خلال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تقضي العيد بجوار مقابر أبنائها الأربعة منذ 34 عاما: محدش يدعي على ولاده (فيديو)

مقتل 4 مصريين وتقطيع جثثهم على يد رفيقهم بالعراق.. والسبب صادم

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

مصرع 4 وإصابة 3 إثر اصطدام "ملاكى" بالرصيف فى الطريق الزراعى بالبحيرة

إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف